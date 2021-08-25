郭晉安被TVB網頁「下架」　傳已離巢TVB：應該有誤會！

TVB作為全香港最大的「經理人公司」，其旗下藝人的透明度非常高，「TVB.com」上亦清析列出TVB藝人名單，當中包括「經理人合約藝員」、以及與TVB簽有「部頭約」的男、女藝人名單等等，無論是網民要查詢藝人的資料，還是廣告商要找合適對象，打開網頁一睇就一目了然。如此透明的做法，當然有好有「唔好」，大家知道有誰與TVB有密切關係，亦可以透過此網頁看到有誰與TVB「不再密切」，近日就有網民發現，自1985年加入TVB至今（1996至98年間曾一度離巢發展），親生仔郭晉安已消失於「TVB藝人」的列表之一，而郭晉安的維基百科亦有更新為「無綫電視（1985-1996；1998-2021）」。

網民非常眼利！（香港討論區截圖）

近年有不少TVB的「親生子女」轉投TVB的姊妹公司「邵氏」，恰巧，郭晉安的資料亦有出現於在「邵氏兄弟國際影業有限公司」的「男藝人」列表中。《香港01》記者向郭晉安查詢有關其去向以及離巢的心情時，他回覆：「應該有少少誤會！搞清楚之後再答覆你唔好意思。」

由TVB「過檔」邵氏，近年頻頻發生，不過邵氏藝人亦經常出演TVB的劇集。（截圖）

及後，郭晉安經理人即否認安仔離巢一事：「佢冇離開TVB呀！只係官網換相咁啱下咗架咋！（依然有部頭約？）係呀，（經理人合約呢？）祖藍嘅手工藝創作。之前張相就舊啲，所以想換返張Update啲嘅，可能咁啱有個時差令到大家誤會咗啫！」未幾，郭晉安的頭像再於TVB「男藝人」列表中「復活」，而郭晉安的維基百科亦再次有所更改。

彈出又彈入。（截圖）

同邵氏張相一樣。（截圖）

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