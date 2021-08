岑杏賢於去年11月29日與任職金融界的圈外男友張嘉俊(Kelvin)簽字結婚,今年5月更宣布懷孕5個月,得到不少網民祝福。轉眼之間,已差不多到了9月預產期,今日(8月26日)她在IG上分享最新的懷孕照,寫道:「Last few weeks of 3rd trimester now! #YESbabyP #WhenYouAreReady #WeAreGoingToSeeEachOtherSoon」雖然已大腹便便,但依然臉尖尖,沒有水腫,keep得十分好。

