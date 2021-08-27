40歲前港姐陸詩韻生活勁富貴　揸超跑代步豪使百萬裝修工作室

現年40歲的前港姐亞軍陸詩韻近年生活越來越富貴，周身名牌的她不單止以波子跑車出入，早前更以7位數為新蒲崗自家物業重新裝修，出手闊綽！雖然入行多年，陸詩韻演藝成績平平，但她就曾被指拜金黐富商，惟每次都落空，但亦無阻富貴生活。

陸詩韻擁有不少名牌。（IG/@sharonluk1229）

以波子跑車出入。（IG/@sharonluk1229）

陸詩韻先後與富豪曾文能和從事糧油生意的「油王」朱明傳出緋聞，之後她又被影到與一名中年男士同游汶萊及馬來西亞，惹來「伴遊」之嫌，及後她即自爆對方是未婚夫，身份是馬來西亞富商吳銘偉。之後吳銘偉被揭生意失敗，更被告上法庭，最後敗訴要償還340萬債項。由於陸詩韻是該欠款案的擔保人，因而被入稟追討欠款，令她要向法庭申請將前男友公司清盤。

2005年港姐冠軍葉翠翠、亞軍陸詩韻及季軍林莉（VCG）

生意搞得有聲有色。（IG/@sharonluk1229）

雖然感情路崎嶇，但陸詩韻在2015年投資了6位數字創立網購平台Sharon's Workshop，代理日本護膚產品。翻查資料，她更曾霸氣以8萬月租匡湖居180度海景屋，相當懂得享受。日前，她更到好友位於加州花園名仕居豪宅玩狗，更形容為「開心隔籬鄰舍聚會」，看來陸詩韻的住宅同樣是非富則貴。

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