C AllStar經理人嫌姜濤廣告擾民惹負評　釗峰︰絕對唔係組合立場

男團MIRROR人氣急升，廣告代言更加無處不在，不過卻惹來C AllStar經理人阿拔不滿並在IG限時動態貼出姜濤其中一輯廣告相，然後留言表示：「而家每次開PayMe都見到姜生，實屬覺得討厭到一個點。」他更指MIRROR正職不是歌手，而是廣告從業員，言論一出惹來極大討論。



喺「最強吸粉力」榜中，５位MIRROR成員：呂爵安、Anson Lo、姜濤、AK(江熚生)、陳卓賢(Ian)都在十名之內。(資料圖片）

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事隔一日，C AllStar成員On仔和釗峰分別在社交平台回應事件，On有感而發表示：「每個讓人看見強大的人，必經過極度痛苦的經歷，所以不用羨慕不用妒忌，旁人只見他們得到甚麼，從來不知他們失去甚麼。別人成功，好好替別人高興。別人失意，好好鼓勵一下。互相支持，尤其是這幾年，尤其是同行人，我們才會健康成長，感恩。」

安仔回應大方得體！（IG截圖）

釗峰亦在IG限時動態重申經理人是小吉和阿簡，而阿拔只是經理人公司老闆之一：「出道至今阿拔一直係我哋經理人公司嘅老闆，而家亦都會主理公司旗下其他藝人。至於12年來一直主理C AllStar發展定位、音樂方針嘅經理人係阿簡、小吉。佢哋個個都屬於我哋家庭裡面嘅『大人』。」釗峰續指「大人」的言論絕不代表組合立場：「對於我嚟講，『大人』嘅言論我冇資格批評，只能夠講，出於釗峰意見，呢個絕對唔係我哋一貫組合嘅立場同方向。多謝大家關心。」其實C AllStar與MIRROR非常老友，早前C AllStar的紅館演唱會，MIRROR成員AK和Frankie亦有現身撐場，而釗峰日前亦有現身Ian和馮允謙的《我是現場》音樂會，相信今次的事件絕不影響兩隊組合的友情，互相支持才能令香港樂壇百花齊放。

釗峰表示大人的言論絕不代表組合立場。（IG/ @callstarcf）