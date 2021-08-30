七公主｜黃翠如疑不滿角色太「Ｍean」　舉槍強逼監製改結局

《七公主》集數步入第四周，8位主角公主黃翠如、林夏薇、高海寧和陳瀅等都已相繼出場，劇集自播出以來引來不少關注，其中飾演顧靈珊的黃翠如拋棄以往綜藝節目的開朗形象，演出了冷酷剛強一面，同時亦惹來不少負評。



黃翠如「嚴刑逼供」。

對此兩位「當事人」監製Joe及翠如似乎相當大方，好玩又有默契的二人在《七公主》最新宣傳片中玩轉靈珊角色性格缺點。片中黃翠如還用水槍對準監製（Joe）質問：「Joe！我要同你算賬！搵我做個咁嘅角色？又Cool、又Mean、又要我減十幾磅，咁破格，係咪玩嘢呀？監製！」不過監製就回答：「咁角色同性格反差大至過癮架嘛。嗱！個結局我仲執（改動）緊，畀啲再啃啲嘅嘢你好冇吖？」原本嬲嬲豬的翠如聞言即忍不住一臉八卦問道：「點啃法？我唔係丹爺個女？」正當以為Joe爆料之際，他卻冷不防謂：「講畀你聽就唔好玩啦！」兩人你一言我一語互窒，十分抵死。

當以為Joe爆料之際，他卻冷不防謂：「講畀你聽就唔好玩啦！」此時翠如欲再射水槍逼供Joe，豈料卻遭Joe靈活「反擊」，一嘢搶走水槍射番翠如轉頭，並甚有威嚴地拋出一個字： 「走！」嚇得原本看似佔盡上風的翠如瞬間變乖巧，邊說「Sorry Sorry Sorry」邊急急腳走人。

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