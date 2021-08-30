71歲姚煒自爆曾食40粒安眠藥自殺：人生睇唔到任何希望

現年71歲的女藝人姚煒曾是富豪趙世曾的舊愛，當時姚煒為趙世曾誕下女兒趙式芝，但二人關係最終分手收場。姚煒近日接受「影音使團」的訪問，開場介紹她是麗的電視合約歌星，更被稱為「最有女人味的女人」，當時是不少男性心中的女神，之後更參演電影演出，在1984年被獲提名第二十一屆金馬獎最佳女主角。

姚煒接受黃夏蕙訪問。（YouTube）

姚煒入行後星途極好，她演出的電影《金大班的最後一夜》紅到以大熱姿態入圍台灣金馬獎，姚煒說：「諗下當年紅到金馬獎都搵我做主持，金馬獎全台灣人都認同，咁覺得呢個影后一定係我，結果我主持完金馬獎個刻揭曉女主角一刻原來唔係我，個時好失望，當時好多朋友包機去同我慶祝。」

之後姚煒便淡出娛樂圈，原因並不是失落最佳女主角這獎項，她說當時金馬獎中做完主持，自己留到最後，有一個導演走來跟她說不要難過：「佢話我係評審，有一間公司請我食飯，叫佢畀當時得獎女星一票。但後來佢同我講，我覺得係邊個就邊個，冇得同情，但揭曉影后一刻我得一票，個部戲之後我將手上合約拍晒我就離開呢個圈，我覺得呢個圈子太過黑暗同太過複雜，因為我覺得我自己敬敬業業拍戲，最後咁嘅樣，心情好難受，當時真係好慘，因為已經離開呢個圈，心情唔懂得點樣過以後嘅生活。」

好耐冇見。（YouTube）

淡出娛樂圈後，姚煒不懂面對將來的路怎走，坦言將所有負面情緒帶給家人：「將唔開心通通帶返屋企，夫妻又唔好，吵架，對兒女又唔好，總之咩都唔順眼。當時借打麻雀過日子，過咗一段時間睇得出先生同我感情都唔係咁好，心入面好難過，結果去咗搵風水師。」

姚煒聽從這名風水師的說話，結果好景不常，她說：「一個月後先生提出同我離婚，跟住我身體Check到有癌症，你知道咩希望都冇，走得就走，婚又離，好彩癌症係初期，之後人生睇唔到任何希望，沒辦法搵到一條生路，然後一日到黑都諗住自殺，唔知活落去做咩，結果鼓氣勇氣食咗40粒安眠藥，加多一杯白蘭地，我驚死死唔去再用把刀割多一刀。之後我唔知幾時暈咗，突然間有人打我塊面，我一聽醫生救咗我，我好嬲，我醒咗入房咁嘅生命有咩意思，然後我突然諗到大難不死必有後福，我要享受人生。」

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