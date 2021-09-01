無綫內部通訊洩密　C君出任無綫J2台創意總監：今日第一日返工

無綫近月出現人事大變動，繼曾志偉、王祖藍兩人回巢任職TVB高層後，據悉，TVB內部通訊今日（9月1日）公布「農夫」成員、37歲鄭詩君（C君）正式出任TVB的J2台創意總監（Creative Director (J2) of Production Division）。《香港01》向C君求證有關消息，他表示：「係呀。」親證了該消息。志偉於今年1月出任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目，而王祖藍則出任集團的首席創意官（創意總監），今次就有C君的加入。

C君。（劇照）

C君在《香港01》的電話訪問中說：「今日第一日返工，我成十幾廿年未返過工 ( Office ) 喇，今次係做創作，我自己一向好鍾意做創作同埋幕後嘅工作。(係邊個搵你去做呢個職位？) 係志偉，我哋之前不時都會討論吓啲節目，斷斷續續咁傾吓傾吓，慢慢佢認為有呢個興趣，就話『不如你入嚟啦』。(新工影唔影響到你喺農夫嘅工作？) 會少咗其他幕前嘅活動，但係唔影響農夫嘅音樂創作，呢樣亦係我最鍾意做嘅嘢之一。(咁會唔會冷落咗陸永？) 係佢冷落我呀，佢成日顧住啲囡唔理我。(今次到你報仇冷落返佢？) 其實係互相冷落，呢個係我哋最好嘅相處方式。」至於任期有多久，C君就表示：「我唔識點講。」問到他上任後將會有什麼大計，他說：「唔好講咩大計，我呢啲係細計，逐啲逐啲去做，內容暫時唔講得住，大家遲啲就會睇到，想畀人哋知道我係有誠意去做嘅。(依家競爭劇烈又有收視大戰有無壓力？) 係佢哋嘅大戰，我係負責做創作。」