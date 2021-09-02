193@ERROR繼續反擊退款買家：不嬲對住我唔鍾意嘅人都冇禮貌

ERROR成員郭嘉駿（193）出名言論激進，之前與曾志偉隔空互窒已經成為網絡熱話兼傳媒焦點，早已一地花生！近日193又再度成為連登討論區話題人物，事源是有網民透露自己於今年1月在193經營的網店LILABOC付款買帽，不過因為未收到貨，分別於2月、8月向網店及193 IG查詢出貨及退款事宜，一直得不到回覆。

ERROR成員193憑出位言論而受到關注。（資料圖片）

其後LILABOC亦有回覆，並將對話內容截圖上載至IG Story，但回覆用字極不客氣，例如「文盲？」、「定係燒俾你」等，又說「呢個世界真係多怪人」、「唔係佢公審我先咩？咩年代，仲罵不還口？」兼公開了網民的頭像。

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事情鬧大之後，不少網民都加入戰團聲討193，更笑指193才是文盲，稱客人查詢的是有關「帽」的事，而193網店卻回覆有關「TEE」的資料。而另一邊廂，193網店又再出限時動態反擊，繼續毫不客氣地反擊：「有個唔睇字嘅人，過咗三百蚊去我account，然後唔知幾耐之後再叫我退錢，已經好奇怪，唔知當呢度ATM定點」，又謂網店有一段時間沒有營運，自己亦不缺錢，所以並不積極去閱讀網店收到的訊息，「我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係冇禮貌㗎啦，唔鍾意就唔好買囉，唔鍾意咪唔好關注我囉，啲鍵盤戰士打幾隻字我又唔會痛嘅，我都幾享受block人嘅快感，你為咗我開個新Account，然後我用一秒又block咗，幾爽」。

193網度繼續發炮反擊。（IG@lilaboc.co）

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