劉錫賢遇疫情影響內地工作　坦承心願是到TVB拍劇：要等佢哋招手

有「劉忠臣」之稱的劉錫賢在亞視工作了23年，日前他現身ViuTV節目《七救星》透露去年生活遭逢巨變，不但與太太離婚、經歷喪母之痛，更因疫情而無法到內地登台賺錢，他曾透露自己完全沒有工作零收入，經濟出現重大問題。



有「劉忠臣」之稱的劉錫賢在亞視工作了23年，日前他現身ViuTV節目《七救星》透露去年生活遭逢巨變。（影片截圖）

劉錫賢接受《香港01》訪問時透露情況有改善，不過未能回內地工作是現時最大憂慮：「舊年幾乎零收入，全靠積蓄捱過一年嘅嚴冬。今年好好多，工作慢慢恢復返，之前做舞台劇又客串咗幾部電影。當然冇得返內地係我而家最大憂慮，內地好多朋友都叫我返去，但香港有工作所以推遲咗，後來內地疫情突變所以就再延遲，希望可以盡快返內地工作。」

劉錫賢透露情況有改善，不過未能回內地工作是現時最大憂慮。（網上圖片）

沒有簽公司令劉錫賢沒有穩定工作，每個月亦沒有穩定收入，問到會否考慮到無綫（TVB）拍劇，他直言是心願之一：「亞視冇咗之後幾年生活都過得去，一路都有工作好似拍ViuTV電視劇，內地都有工作，係舊年情況有啲煩惱。至於考唔考慮去TVB拍劇，我考慮嘅，講咗好多次希望去到TVB，但要等佢哋招手先得，唔通自己貿貿然行入去同志偉哥講咩。TVB有啱嘅角色、啱嘅工作畀我嘅時候，我好樂意去做，係我其中一個心願。」至於拍攝《七救星》後，七師傅有沒有贈他符咒轉運，劉錫賢坦言沒有：「梗係冇，呢個節目係玩成份居多，當係一個節目去做。」

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