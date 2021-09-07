陳敏之曾當眾怒罵同劇演員遲到：自此之後我哋就變咗做仇人

陳敏之創辧的個人YouTube頻道內容以專訪為主，每次的嘉賓總有不少突破性的話題，例如早前伍詠薇大講性事、Coffee林芊妤自揭曾被當眾批為妓女，上一集更邀請到Bob嫂分享通靈師秘聞。至於今集陳敏之邀請到黎諾懿做嘉賓，二人更談到拍劇的嬲爆經歷。

陳敏之與黎諾懿相識超過20年，超級老友。（截圖）

二人在節目中聊到「拍劇最嬲嘅一次」，黎諾懿即時大爆娛樂圈生態：「我最嬲啲人睇落去佢好似唔識做戲咁，都唔緊要，但佢會教返你做戲，都唔緊要，我都冇乜所謂，跟住再攞本書出嚟同你講嗰啲戲劇理論，然後再同你傾劇本點樣改，我就會同佢講，不如你做好自己先啦！」他更強調最怕蠢人，「佢哋講極都唔明！」另一方面，陳敏之則最憎人遲到！

真係火都嚟呀！（截圖）

「喺我好細個嘅時候，同一位演員拍劇，佢就逢係見到我都恰我嘅，就係淨係我嘅場口遲到，一遲就遲45分鐘至一個鐘，我忍，一日復一日，」陳敏之說。直到有一次，陳敏之接到06通告（即是由凌晨開始拍攝，拍到翌日的凌晨4點），終於有一天敏之按捺不住，在公司化妝車車廂公開指罵遲到的人：「我好似癲咗咁，我好記得佢上到嚟之後，好大無私樣，係玩嘅態度，跟住我就話：『幾點呀而家！全村人等緊你喇！你而家係咪恰我呀？淨係我嘅場口你先至遲，你快啲啦！』當時我直情嬲到想喊，之後佢好尷尬，以最快速度埋位，自此之後我哋就變咗做仇人。」不過陳敏之都補充，她與「仇人」現時已經化干戈為玉帛。

當時敏之真係好嬲！（截圖）

片段中，敏之的仇人在字幕上顯示為「她」，照理對方應該是女性，而且敏之表示與「她」結冤已有一段時間，加上敏之向來並無什麼「不和」傳聞，所以合理推斷「她」有可能是徐子珊。

2009年，《美麗高解像》由徐子珊、陳敏之、伍詠薇及黎諾懿等飾演，拍攝時早已傳出敏之與子珊不和，再加上徐子珊和陳敏之有一場戲是敏之要掌摑子珊一巴，原來大家都想用借位拍完就算，怎知拍極效果都不理想，於是導演就要求敏之「嚟真」。結果敏之當然大大力摑下去，令到子珊劇痛之餘還要立即找道具組拿冰袋敷嘴，當然子珊立即怒「睥」敏之，本身已經有火藥味的她們，關係更加惡劣。

傳聞真摑！（網上圖片）

再往深尋根，原來敏之與子珊的「積怨」歷史更加悠久，2005年，二人曾一齊向詹瑞文拜師學藝，原本都好地地，怎知有一次她們兩個低調結伴游水卻被記者發現，有說子珊認為是敏之放料給記者，自此她們便勢成水火。

到《My盛Lady》，敏之和子珊再次碰頭，有傳敏之因為眼紅子珊是女一，所以加埋同劇的高海寧和梁靖琪一起杯葛她，方法就是放飯時不叫子珊，令她成為「獨家村」。（視覺中國）

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Coffee接受陳敏之訪問，成為陳敏之個人YouTube頻道繼伍詠薇之後第二位嘉賓。（截圖）

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