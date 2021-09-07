馬浚偉邀《烈火雄心》編審加盟創作團隊　暗示港台將與TVB有聯乘

近年馬浚偉（馬仔）身兼多職，除了擔任演員、導演、校長等，今年5月時份更榮升香港電台高層，擔任創作總監。有傳馬仔在港台準備大展拳腳，會開拍多個節目，以及會找娘家無綫電視一部份演員到港台拍攝節目，更找來金牌編審吳肇銅加入團隊，馬仔接受《香港01》暗示找吳肇銅加入團隊是真的。

馬仔出任港台創作總監，再多一個身份。（馬浚偉Facebook）

馬仔為了用心製作，特意請來著名前無綫電視編劇吳肇銅，吳肇銅在TVB時候負責編審過不少經典劇集，例如有《茶是故鄉濃》、《酒是故鄉醇》、《巨輪》、《梟雄》、《烈火雄心》、《致命復活》等。馬仔表示二人認識多年，請到吳肇銅是因為合作多年，加上他現時自由身，「我好欣賞佢，同埋佢好博學多才，所以我就邀請佢係我創作團隊負責其中一個節目，好開心佢亦都答應。」

馬浚偉右手邊的便是編劇吳肇銅。（馬浚偉提供）

至於詳細的內容，馬仔九月中便會宣布，希望一眾觀眾密切留意。馬仔在TVB出身，近年也擔任藝員訓練班的校長，因此他與TVB關係非常良好。這次除了找了吳肇銅幫忙，馬仔暗示希望與TVB能有一個聯乘，他說：「香港電台同TVB關係非常良好，所以嚟近有啲TVB藝人如果時間OK，我哋都會邀請佢哋參與我哋一啲節目，不過For我嚟講開電視同ViuTV我都好歡迎，只要合適希望大家都多啲合作，我自己係保持完全開放態度。」

馬浚偉表示之後會同TVB有更多合作。（IG@ma_chun_wai）

馬浚偉表示他製作的節目每星期播放一集，每一集一小時，三個月一季，暫定會做兩季，會看看反應再考慮繼續拍攝下去。另外，還有一個音樂節目即將面世，至於其他的新節目籌備當中，會陸續推出。

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