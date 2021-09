藝人黎芷珊本身是位貓奴,早年在愛護動物協會(SPCA)領養了兩隻貓「吱吱」和「喳喳」。黎芷珊昨晚(6日)在社交平台透露,「吱吱」上星期先走一步,她親眼看着愛貓離世非常心痛,她寫道:「沒有你在我身邊的日子實在太難過!I miss you so much Chi Chi boy! 18年前我們一起帶你返屋企,如今一起送別你,都算是圓滿了!這些年來,多謝你陪伴我渡過了開心同唔開心的日子,相信你而家應該去咗一個好好嘅地方,健健康康開開心心地生活!I will always love you my Chi Chi boy!」

黎芷珊為愛貓舉行喪禮。(facebook:Maria Luisa Leitao )

黎芷珊為「吱吱」舉行喪禮,在「吱吱」遺體上鋪上一襲白花。當年黎芷珊領養兩貓時,仍與張達倫拍拖,今次喪禮張達倫都有出席,輕撫「吱吱」送愛貓最後一程。黎芷珊曾向透露養貓失魂事,曾經以為吱吱經離家,慌張地搜索一輪後才發覺「吱吱」在床下底。

