陳自瑤YouTube拍片玩「快問快答」　自認慳妹家庭事業會點揀？

陳自瑤（Yoyo）的個人YouTube頻道至今已累積超過7萬位訂閱者，早前她在IG收集網民的提問並拍攝「二選一快問快答」影片。Yoyo指事前沒有看過大家的問題，影片中全都是最真實的第一反應：「究竟我鍾意長頭髮定短頭髮嘅自己，同埋最多人問嘅，揀翠如定Shiga呢？」就由Yoyo親自解答大家種種的提問。



陳自瑤的個人YouTube頻道至今已累積超過7萬位訂閱者，早前她在IG收集網民的提問並拍攝「二選一快問快答」影片。（IG/ @chenchiyiu）

工作人員嚴選了當中的35條問題，當中就問到Yoyo喜歡生仔還是生女，她秒速回應：「生女，覺得女仔可愛啲。」在家庭和事業之間，Yoyo則指兩樣同等重要，比起做全職媽媽，她會選擇一邊拍劇一邊湊小朋友，果然是一名女強人。Yoyo亦透露自己平時較喜歡素顏和着褲，因為比較方便，而除了耳環外，她很少配戴頸鏈和手鏈，更自認是慳妹一名，所以會選擇購買普通手袋。

有人問到Yoyo較喜歡以前還是現時的自己，她遲疑了一下再回答：「現在嘅自己，因為比起以前點都會有少少進步。」如果可以回到過去或去到未來，她會選擇回到過去：「未來無論點都會發生，你會慢慢踏進你嘅未來。但如果唔選擇返去過去，就永遠都返唔到過去。」至於最多人詢問Yoyo的一定是連詩雅（Shiga）還是黃翠如，面對着兩位好姊妹，她決定不回答，因為兩位一樣重要更笑言「小朋友才做選擇」。

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