港男冠軍鄭健樂經濟陷困境與太太離婚　為自閉仔仔發奮減磅拍戲

2005年香港先生健力組冠軍，現年54歲的鄭健樂（Rocky）曾擔任張學友及李蕙敏的私人教練，入行前有開設訓練營教授健身技巧。他早前接受雜誌專訪時，透露正與太太辦理離婚。Rocky當年為了想有更多時間照顧兩個患有自閉症的兒子，於2010年10月離巢無綫，轉投健身行業擔任私人健身教練。可是在疫情的影響下，他工作的健身室曾四度被迫停業，總共停業超過一年時間，無工開的Rocky有半年時間零收入。由於他的積蓄不多，加上養兩個小朋友，屋租和請工人等開支很大，他的經濟陷入了困境，甚至要靠家人來支持，為削減開支，就連兩個仔仔的補習和興趣班都要取消，離婚的打擊更加是對他雪上加霜。

Rocky以前有拍過劇集。(鄭健樂IG)

他不願透露經濟壓力可有影響他與太太的感情，直言詳情不想多說了。現在對他來說最重要就是積極工作，有穩定的收入供養一對寶貝仔仔。而Rocky為了有穩定的收入，已發奮積極減磅，重啟演藝工作，希望可以增加收入。他在年幾前中了幽門螺旋菌，有一年時間無做運動以致發福了不少，所以現時要盡快收身。他將會返無綫拍劇，很多謝無綫的監製都願意給予機會，還會客串一部電影以及接拍一個廣告，也會繼續從事健身教練的工作，最近他就做了錢嘉樂的私人健身教練。Rocky的兩個仔仔均患有自閉症，現年分別是13歲和12歲。Rocky回應《香港01》問到他與太太離婚的原因，以及仔仔的撫養權等問題，表示：「唔好意思，唔想講太多有關婚姻嘅事情。我同前妻都會努力照顧仔仔！謝謝！」