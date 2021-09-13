姐姐誤把同鄉訊息畀錯張敬軒　結果慘遭報復原來勁有用心笑哭網友

張敬軒（軒仔）與家中的工人姐姐關係極好，不時都在IG網上曬出與姐姐的互動，除了讓網友捧腹大笑之外，更感到相當溫馨，羨慕二人良好的主僕關係。軒仔今天在IG曝最近姐姐一直在學習廣東話，原因希望二人會有更好的溝通，不過由於姐姐不懂寫廣東話，通常都以英文拼音寫廣東話出來，不過近日姐姐不小心將給同鄉的訊息給了軒仔，軒仔為了了解姐姐說什麼，因此走去翻譯一下，但當時軒仔內心受了一番掙扎，很害怕翻譯後原來是罵他，軒仔最終得知姐姐說什麼，寫道：「佢話佢好想快啲攞到Visa去探佢個孫」。

軒仔白擔心完後，決定以其人之道還治其人之身，寫了一段可以讓姐姐極速學好外語的訊息給她，不過要明白軒仔這段說話，相信要有良好的廣東話底子才明白。

長文如下：

Dear Jeh, Tsui gun nei ho yung sum gum hork kwong don't wa, ngo dou ho low why on wei, char d gum don't dou harm jor chuk lai. btw ah Jeh, kay shut nei ming ng ming ngo kwong muk? ng ming ng gun yill, ngo dou hai hai gum yee mun ha ga ja mo muk si ngo dou hai found chui hui gao ha lee gao ha low ! From 🐍 ho loy mo da gor gum dor yeng mun mo ar, mo hastag ar ho gwui ar hai gum sin la byebye nei tiu may！

然後軒仔勁為體貼，知道未必每一個人也明年，然後再在IG Story出一個post做翻譯！

軒仔翻譯版本。（IG：hinscheung）

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