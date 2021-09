姐姐誤把同鄉訊息畀錯張敬軒　結果慘遭報復原來勁有用心笑哭網友

Dear Jeh, Tsui gun nei ho yung sum gum hork kwong don't wa, ngo dou ho low why on wei, char d gum don't dou harm jor chuk lai. btw ah Jeh, kay shut nei ming ng ming ngo kwong muk? ng ming ng gun yill, ngo dou hai hai gum yee mun ha ga ja mo muk si ngo dou hai found chui hui gao ha lee gao ha low ! From 🐍 ho loy mo da gor gum dor yeng mun mo ar, mo hastag ar ho gwui ar hai gum sin la byebye nei tiu may!