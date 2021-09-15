AK江熚生透露姜濤情況並表示自己都試過　MIRROR工時到底有幾長?

Lokman 同AK到電台宣傳新歌，但嘟姐都忍唔住在訪問前關心姜濤的情況。（IG圖片）

姜濤昨日在活動時突然腳軟暈倒，之後在兩名保安左右攙扶下步行離開，情況令人擔心，事後其經理人花姐在IG動態上發文指姜濤因胃痛加上現場環境焗促、閃光燈不斷，所以突然腳軟，並指他休息後無大礙。

姜濤出席活動時忽然跌倒，令粉絲相當擔心。（資料圖片）

MIRROR正副隊長Lokman（楊樂文）同AK（江熚生）今午到商台接受嘟姐《口水多過浪花》訪問時，嘟姐都忍唔住第一時間向二人打探姜濤的情況，AK表示：「佢休息後夜少少有覆我哋，OK冇問題嘅。」而Lokman則謂公司已安排了假期予姜濤。嘟姐之後問到二人有否因工作而暈倒，AK表示:「成軍之後嗰段時間，所有嘢都係12個人去做，嗰時瞓覺係奢侈品，出完《一秒間》又同步拍新歌MV、又有海量訪問，又要準備《ASAP》，有次喺做完戶外騷，唱完我落台之後腳軟一軟，好似阿姜咁，要人扶一挑。」 Lokman表示未曾因工作暈倒，但有試過與朋友瘋歡後等車時感到白芒芒，最後更撼到的士搞到眉角流血。

AK曾經試過演出後落台感腳軟頭暈。(資料圖片)

嘟姐問MIRROR的工時是否很長，二人均表示有長有短，一般來說以拍MV最辛苦，平均要用上20小時。「因為跳舞多 ，要take好多鏡。有試過用分鏡，但都唔係太work。」他之後又補充，由於成員的工作愈來愈多，導致排舞時間愈來愈少，所以每次大家一齊排舞時都要十分精準。