張振朗女友楊偲泳(Renci)愛滑水,近一兩年不時都上載出海相,近日Renci出海多了一個伴,因為談善言今個夏天學玩wakesurf,加入玩水大軍,而且進步神速,今日阿談在IG表示要特早班出海,把握時間落水,今次同行還有Renci,兩人嘗試拖手蹲底,可惜阿談率先跌底,與Renci一同跌落水。

高難度雙人拖手wakesurf。(IG圖片)

阿談超型。(IG圖片)

談善言與Renci之前有合作,早就認識,曾一起為方皓玟《All We Have Is Now》拍MV,又一起拍過電影《不日成婚》。

點擊睇兩人滑水型相: