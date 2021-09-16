53歲張敏西藏擺大媽式Pose零違和感　網友：景美人更美

90年代紅極一時的女星張敏，曾是不少人心目中的性感女神代表，雖然她已經淡出幕前多年，不過近年活躍於玩微博再度引起網友關注。近日，她又在微博上貼多張赴西藏感受淨土帶來正能量的美照，53歲仍然保養得宜，還擺出大媽式Pose完全零違和感，展現個人美感獲得不少網友激讚。

張敏在周星馳電影參演了多個角色.。（劇照）

身穿一襲橙色服裝戴上墨鏡的張敏，在西藏高山地區欣賞大自然美景，且雙十合十誠心地感受當地淨土帶來的正能量氛圍，還在蔚藍的河水中央位置坐着拍照，整個畫面有一種恬靜的感覺。另外，張敏還有趣地擺出大媽式Pose，手拿着紅色圍巾隨風飄揚，展現燦爛笑容，展現個人特色美，雖然已經53歲但眼見她皮膚白滑均勻，身材依然纖瘦，不輸當年的美態，反而多了一份成熟美，讓網友直言風景雖美但人更美。

張敏在西藏感受大自然正能量。（張敏微博圖片）

張敏擺出大媽式Pose，展現個人特色美。（張敏微博圖片）

熱愛在西藏感受正能量的張敏道：「岡仁波齊峰我又了信仰的力量，又一次召喚我們的靈魂再一次圓滿轉山。每一次轉岡仁波齊都有不一樣感受，每一次給我帶來的感動都會在我人生閱歷裡留下許多驚喜的記憶，感恩所有，祈福國泰民安，風調雨順，吉祥如意。」

張敏已經淡出幕前多年。（張敏微博圖片）