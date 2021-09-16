趙正平突入急症室原來係自律神經失調　8個常見症狀你一定要知道

趙正平日前突然取消答應的三個工作，緊急入院檢查，還以「人有旦夕禍福」來形容，一時嚇壞關心他的好友及粉絲，但他都不願提發生什麼事了，隔了一夜，據三立新聞網報導，他其實是發生自律神經失調，讓大家鬆了一口氣。
趙正平昨天（15號）突然發文，透露自己身體出狀況臨時取消三個工作，還頻頻在臉書上向廠商們道歉。由於他曾是製作人出身，對於答應的工作非常重視，會突然取消，讓大家擔心不已，但他個性低調，連身邊好友問他，他都說沒什麼，反而更令人擔心。
趙正平經過8小時的煎熬，昨晚再次上臉書向親友報平安，直言有累到，「我要回家休息睡覺，真的有累到了，不想再說什麼啦，謝謝大家關心！」，並透露下星期要回門診譲醫師再追蹤。
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