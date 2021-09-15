龍劭華猝逝｜59歲狄鶯以超低胸性感照哀悼好友惹怒網民：圖文不符

台灣資深藝人龍劭華昨（14）日驚傳於高雄85大樓猝逝，享壽68歲，突如其來的噩耗震驚演藝圈，59歲台灣女星狄鶯也發文悼念，不過近期迷上製作「長輩圖」的她，此次也不忘曬出火辣照片，以下身失蹤的性感模樣說「一路好走」。



狄鶯15日一早就在臉書發文，寫下「抱歉今天為前輩龍劭華哀悼1日，一路好走。人生路其實很短，學會放下。」不過發文附上的圖片一如既往穿著清涼，以黑色低胸西裝搭配短褲，露出纖長白皙的美腿，讓網友驚呆留言「真的有心哀悼，請將照片拿掉」、「圖文好像不搭嘎」、「褲子很短」。

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事實上，狄鶯近來迷上製作長輩圖，時常以穿著清涼的照片配上正能量的詞句和粉絲道早安，讓兒子孫安佐也相當無奈，說每天都會在家庭群組收到媽媽辣照，有時還不只傳一張，崩潰詢問網友「大家的爸媽也會這樣嗎？」

龍劭華日前驚傳猝逝享壽68歲。（FB＠龍劭華）

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