無綫製作部經理衞世輝心臟病猝逝　陳庭欣：輝哥睇住我入行

有份參與東京奧運TVB節目製作的無綫製作部非戲劇分部經理衞世輝，傳來惡耗，於9月16日因心臟病發在家中猝逝，終年62歲。而陳庭欣回覆《香港01》時心情仍未平復，含淚表示：「輝哥睇住我入行，好照顧我地，佢個人真係好低調，有時做完騷想叫佢過嚟影張相都唔肯，所以我好珍惜19年呢次仁濟show後同佢嘅合照。」BOB林盛斌得知消息後，於Facebook留言悼念：「感謝你給予過的機會，100分的好監製，100分的大好人，輝哥 一路好走。」另外陳貝兒、曾醒明、林子博等亦有發文悼念。
衞世輝在TVB工作40年由低做起，負責過很多大型綜藝節目，包括香港小姐、台慶、華裔小姐等他都曾參與監製。主要製作特備或休閒類電視節目，代表作品包括多屆之《香港小姐競選》、《香港先生選舉》、《TVB最受歡迎廣告頒獎禮》、《萬千星輝賀台慶》、《萬千星輝頒獎典禮》、《無綫電視節目巡禮》、首年的《#後生仔傾吓偈》及首2輯《Ben Sir睇樓團》糸列等，當中《#後生仔傾吓偈》曾奪《萬千星輝頒獎典禮2018》「最佳非戲劇節目」獎項。今年奧運時衞世輝曾為陳約臨「花癡式訪問」事件負責應對傳媒。
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TVB於9月17日下午發聲明，指會盡力協助其家人辦理後事，全文如下：
衞世輝先生離世 無綫電視資深製作人、非戲劇分部經理衞世輝先生今（17日）晨離世，本台深表惋惜，人事科同事已聯絡其家人致以深切慰問，並會盡力協助其家人，提供適切協助。 衞世輝先生入職無綫四十年，曾參與製作眾多極受歡迎的綜藝節目、大型綜藝及特備節目，慈善節目方面，歷年分別與東華、明愛、保良、仁濟、博愛及仁愛堂等機構合作製作之慈善籌款節目，鼓勵市民共襄善舉，籌得眾多善款，造福社會。 而領導製作組參與製作之大型特備節目則包括多屆之《香港小姐競選》、《香港先生選舉》、《TVB最受歡迎廣告頒獎禮》、《萬千星輝賀台慶》、《萬千星輝頒獎典禮》、《無綫電視節目巡禮》、慶祝香港回歸祖國文藝晚會及奧林匹克運動會等，感染全球華人觀眾，成績備受肯定，為香港電視行業作出貢獻，是行內一位舉足輕重的資深製作人。 電視廣播有限公司 企業傳訊部 2021年9月17日