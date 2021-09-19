任噏亂評｜林作輸咗場交反而係贏家　由應戰一刻已注定計劃成功

《培生擂台無敵盃 WE ARE CHAMPS 2021》昨晚（9月18日）圓滿結束，先不討論兩位主角鍾培生和林作背後的動機，以及「個騷好唔好睇」，單論「花生指數」的話應該是近幾年香港市場上最成功的一次，甚至比起某些電視台的大型節目的宣傳效果更為成功。



「對唔住，我咃大家惺惺相惜，情不自禁嘛。」（資料圖片）

日前睇完騷（記者偏向稱呼它為一個騷多於拳賽）之後乘搭的士回家，上車沒多久後，的士司機就蹦出一個問題：「嘩，佢哋兩個邊個贏？」記者：「你又知？」司機：「我有睇呀！打死林作就啱啦！」是不是每個的士司機都認識林作和鍾培生就不得而知，但以網上討論度以及香港市民對這場「林鍾百萬大戰」的投入程度來說，絕對算是這一年「花生界」盛事。試問又有沒有坐的士或者行街時，聽過人談論香港小姐決賽兼講得出冠亞季軍的名字？

唔好諗即刻答，以上三位2021年應屆香港小姐叫咩名？（資料圖片）

鍾培生同林作好似「兩小無猜在花園中撲蝶」...（資料圖片）

鍾培生和林作是不是預先「夾埋」上演這一場大龍鳳？真的只有「天知地知、鍾培生知、林作知」，假設兩人沒有事前合謀的話，那麼鍾培生和林作的市場推廣技巧就實在太成功了。由半年Facebook上，兩人不謀而合地提起「一百萬」，到林作一句「你抄我？」發展至鍾培生出言要替天行道打林作，再而林作拋出接受以出場費100萬應戰，再再邀請傳媒採訪各人的訓練進度。賽前數天還不忙在網上隔空開火，一個說K.O.不到你就「加碼」，另一個就欣然接受。直到賽前一天過磅，兩人在訪問中亦互有攻守，笑談之中充滿嘲諷。這半年來的「花生指數」直情可列入史上10大網絡熱話之列。

第三回合開始鍾培生和林作互有攻守。（資料圖片）

不過大部份時間林作都係用「Running Man」戰術。（資料圖片）

有了網絡熱度後，其實當晚整個騷也是值回票價的（二萬八可能未必，但付千多元是值得的），除了鍾培生和林作的拳賽的拳賽，還有瀋啟情、姚達輝、李鑑任，甚至有錢師傑和李耀東兩位拳王級人馬上台，對稍為對拳壇有認識的人，這幾場拳賽絕對有吸引力。有別於以往拳賽，拳賽與拳賽亦加插了KOLOR、L.M.F.和尹光表演，簡直high爆。一晚有齊視覺、聽覺享受，睇完騷更可以打卡「呃LIKE」和沒有入場的朋友開心Share，除了這個《培生擂台無敵盃 WE ARE CHAMPS 2021》之外實在沒有更好的選擇。簡單說，如果觀眾覺得好睇就代表成功，如果覺得要「回水」就代表失敗。

林作在賽後學鍾培生咆吼，好好笑。（資料圖片）

林作嬌喘一聲倒在鍾培生的懷裡...連裁判都睇唔過眼。（資料圖片）

一百萬的下落？自然是林作袋袋平安，按照鍾培生的講法，扣除門券的費用後林作約可得95，96萬左右。在這個可見的收益之外，近半年林作也收穫了大量人氣，不論大家是罵他的還是支持他，抑或如那個的士司機，只「食花生」的人也好，「林作」這兩字已經與打拳、抽水、保險劃上等號。如果以香港的市場推廣來算，這些無形的得益絕對比100萬多！再者，鍾培生出錢替自己打響名號令全香港人都認識自己，又何樂而不為呢？鍾培生又是不是賠了夫人又折兵？亦未必，雖然出錢出力搞了一場拳賽，但他仍得到了不少名氣，於他來說「名氣」在商業社會應該也十分重要，而且《培生擂台無敵盃 WE ARE CHAMPS 2021》這個品牌，說不定可以在下年繼續進行，之後再搞比賽賺錢亦可。

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尹光做壓軸表演嘉賓。（陳順禎攝）

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