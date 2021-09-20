李克勤曾厭惡唱《紅日》　北上目標係創新經典：我過來這邊很努力

李克勤希望除咗《紅日》之外，仲可以有一首經典歌。（視覺中國）

李克勤迎年銳意發展內地市場，早前為了擔任《中國好聲音》導師而中途告別《聲夢傳奇》。近日他接受內地媒體訪問時，提到自己努力發展內地市場，原來係希望每當外界講起他的時候，唔再用《紅日》去形容他，而係用另一首流行的國語歌來代表李克勤。訪問中，李克勤表示曾經有一段時間對《紅日》感到厭煩，甚至想擺脫呢個標籤。「現在肯定不會。譬如說今晚商演要唱《紅日》，一定跟這麼多年唱的感覺不一樣，可能是編曲、場地環境跟觀眾也不一樣，唱起來的感覺也會不一樣，這就是音樂神奇的地方。就算是同一首歌，同一個人，在不同階段唱起來也會有不同的感覺。所以現在要我再唱以前的歌，覺得是無所謂的。」

「能是《紅日》太紅日吧，所以人家談到李克勤時候還是會說《紅日》，希望有一天談到李克勤的時候，那個歌就變成一首國語歌。」

他又承認自己會為咗迎合聽眾而改變自己嘅風格，並指自己係唱歌多年嘅「老人家」，每次出專輯，都會面對一個問題，就係「重複以前大家都喜歡你的東西，還是就順着現在的潮流，去做一點現在這一代的人喜歡的音樂」不過，克勤認為自己已經冇咩輸唔起，所以只要覺得適合就會去唱，雖然未必係每次都成功。之後被問到會否努力撕掉身上已有嘅「譚詠麟接班人」標籤，克勤表示因為譚詠麟係自己偶像，所以一開始係好開心亦都冇諗太多。「再過了一段時間，就好像有一點成為我再繼續發展的包袱，因為老是被人家說你唱得很像誰的話，肯定不是一件好的事情。長遠來說的話，真的花了很多時間去擺脫『很像譚詠麟』這個東西。幸好我的福氣就是跟他是在同一間公司，他在這方面給我很多的意見。」

克勤與譚詠麟喺03年組成的「左麟右李」，不時舉行巡唱搵銀，但自從克勤轉投英重後，呢個組合已經好耐無合體了。（視覺中國）

克勤又慶幸自己做唔到四大天王，否則就唔會有後來嘅「左麟右李」。「有時候在這個行業裏，命運是很奇怪的事情，現在亦跟所有我的學員說，每一件事情或是每一個比賽，贏了不需要太開心，輸了也不需要流太多的眼淚，因為贏了不一定是你在夢想的事情，輸了也不是世界末日，輸了也可能領你到以前做夢也想不到的事情。我怎會想到，會和偶像（譚詠麟）開這麼多場演唱會，這是我念書時完全想不到。」