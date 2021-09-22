好掛住日本｜遭質疑違奧運採訪入境規例　TVB：日本當局全力支持

新冠肺炎疫情下，最愛去旅行的香港人已近2年無得飛，只能看旅遊節目止癮。TVB將推出由吳業坤、周奕瑋主持的新節目《#好掛住日本》，遊走日本各地體驗生活，但同時引來外界質疑違反當地防疫規例進行拍攝。

吳業坤（坤哥)、周奕瑋（Jarvis）以TVB採訪隊身份到日本參與東京奧運。

東京奧運｜與吳業坤訪問輕佻捱轟 周奕瑋道歉：好好汲取這次經驗

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近日TVB播出節目預告，9月27日到10月13日星期一至三22:30至23:15於翡翠台播出，總共9集《#好掛住日本》中，吳業坤、周奕瑋挑戰登上富士山、與日本女團一起練舞、還有到訪民居，大嘆新鮮壽司，相當吸引。東京奧運時吳業坤周奕瑋以TVB採訪隊身份飛到日本，預告片一出不禁令外界質疑，他們以奧運採訪證入境，到奧運村及比賽場地以外拍攝節目是否違規。

共9集《#好掛住日本》中，吳業坤、周奕瑋挑戰登上富士山。（影片截圖）

由於日本疫情嚴峻，奧委會對選手及海外媒體均採取嚴格的防疫規定，當中包括禁止乘搭公共交通工具、不可擅自離開酒店以及在食肆進食等。奧運期間東張西望曾播出片段，由吳業坤周奕瑋講述奧運期間IBC國際廣播中心檢驗測試、還有多個防疫措施。到底節目是在奧運期間還是閉幕後拍攝？又有否另外向日本當局申請拍攝許可？就此事周奕瑋回覆《香港01》表示：「呢方面可能要查詢番節目製作組同外事部嗰邊呀，佢哋會更詳細。」

而外事部回覆時便指《#好掛住日本》整個外景拍攝在合法的情況下進行，更依照90日簽證指引：「每次拍攝均由當地相關官方旅遊局全力支持及贊助。90日簽證裡，攝製隊入境後首先完成14天嚴格[限制行動]守則（即網上流傳的列表）後開始一連串拍攝工作。外景拍攝期間攝製隊每天有量度體温、向當局提交健康申報及定期進行核酸檢測。除了TVB外，世界各地電視台拍攝模式跟本台大同小異，是次簽證除拍攝奧運會丶殘奧外丶亦有協助日本多個地方拍攝推廣日本的節目。」

《#好掛住日本》中，吳業坤、周奕瑋挑戰做女團，在戶外載歌載舞。（影片截圖）