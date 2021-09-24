魷魚遊戲｜盤點4個你一定要知道的重點　揭開南韓社會黑暗面

李政宰、朴海秀主演Netflix韓劇《魷魚遊戲》，中秋連假甫一推出就造成大轟動，不僅登上香港Netflix單日榜冠軍，也衝進全球榜第2名，寫下Netflix有史以來韓劇的最佳成績，全劇驚喜不斷，不僅有千奇百怪的死亡遊戲，李政宰、孔劉的精采演出以及峰迴路轉的劇情設計，都讓觀眾直呼過癮。



【圖輯】第8集有大明星登場！點圖放大看《魷魚遊戲》4個你一定要知道的重點👇👇👇

+ 1

《魷魚遊戲》故事敘述456個社會底層人自願參加這場死亡遊戲，獲勝者就可領取456億韓元，雖然內容皆是兒童遊戲，像是123木頭人、打彈珠或拔河，但只要一輸就得被槍殺，或是從高樓墜落而死，沒有重來的機會，讓人不時為主角群捏把冷汗，製造緊張感。

【相關圖輯】魷魚遊戲｜123紅綠燈變血腥死亡遊戲 迫出玩家人性險惡才是重點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

除了李政宰、朴海秀2大實力派明星之外，《魷魚遊戲》更暗藏許多大明星，包括在首集就客串的男神孔劉，是一名神秘的推銷員，性格狡猾，一反他過往的暖男形象，孔劉在劇中利誘男主角李政宰加入遊戲，是首集的重要關鍵人物。首次演戲的南韓名模鄭好娟，也一改時裝扮相，詮釋從北韓脫逃的冷酷少女，但背後其實有不為人知的悲劇故事，精湛表現完全不像第一次演戲，不僅如此，第8集更有某位大明星驚喜登場，編導也要求看完全劇的粉絲事先保密，不要先劇透。

【相關圖輯】魷魚遊戲︱孔劉首集即驚喜登場 玩遊戲變怒摑李政宰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 45

《魷魚遊戲》不時丟出許多南韓社會議題，包括罷工、投資詐騙、南北韓政局以及貧富差距，每一集都有重重翻轉，呈現每個角色之間的爾虞我詐，為了生存，每個人都各懷鬼胎，不到最後一刻，絕不知道誰才是最後贏家，片尾也埋下伏筆，暗示有拍第2季的可能，讓全球眾多網友極為期待續作的到來。

【相關圖輯】「姜曉」IG粉絲急升100萬！（按圖睇鄭好娟飾演「姜曉」的劇照👇👇👇）

+ 1

延伸閱讀：

你會念嗎？味醂讀音不是「ㄌ一ㄣˊ」 網友：難怪都打不出這字

曾鄙棄英國食物如「無味垃圾」 日本網紅因一道料理變節

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】