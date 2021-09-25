孫慧雪回家驚見巨型藝術品塞爆廳　「老公話我唔識嘢好保值喎」

《春嬌救志明》裏面余文樂飾演的張志明，以「朋友價」9萬5購入巨型達利雕塑作品，面對楊千嬅質疑不禁反問「Dali 喎﹗」想不到現實生活中，孫慧雪竟面對同一情景，她上載照片留言說：

《春嬌救志明》裏面余文樂飾演的張志明有隻「Dali 喎﹗」（劇照）

當你返到屋企，見到舊嘢牙左你屋企半個廳？

你嘅反應會係⋯⋯⋯

我：乜料？

老公：好型喎！

我：⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯



如果你是孫慧雪，你會……（facebook：@Snow Suen孫慧雪）

或許就是男女大不同，做老婆看到這件黑色巨物，只會覺得阻塞通道，而男士則覺得「好潮好有型」孫慧雪接受《香港01》訪問時，沒好氣地說：「我已經逼佢聯手pack返入箱搬去迷你倉，不過呢一刻仲喺廳。其實佢嘅習慣有儲開呢啲，已經有3個迷你倉放收藏品。佢話我唔識嘢呀﹗呢啲好保值喎﹗真係多到可以開展，佢亦期望有一日住村屋，可以放晒出嚟。」

孫慧雪客廳被完美侵佔。（IG：@Snow711）

這件黑色展品其實是傳奇塗鴉大師 FUTURA與香港公司 AllRightsReserved 合作的作品：「FL-006 Pointman」，高35吋約88cm，可說是其目前體積最大的模型。孫慧雪老公回應《香港01》：「透明是第一版，我買的是第二版﹗」今年5月開售全球限量350隻，定價為港幣$15300，暫時網上炒價已達2萬3千元，即短短時間已升值50%，果然眼光獨到﹗

JJ林俊傑都有一隻透明版，潮物嚟架﹗（IG：@JJLIN）

FUTURA同香港公司ALL EIGHTS RESERVED聯名藝術品，FL-006 Pointman，定價大約$15300港幣，現時炒價大約$23000。（網上截圖）

孫慧雪無邊際泳池瘋狂打卡 紅色泳衣勁搶眼：同小情人嘅二人世界