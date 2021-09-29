何超蓮舊愛黃俊豪離奇混入富婆圈　個個非富則貴身家驚人

在新劇《我家無難事》中飾演車婉婉男友的黃俊豪（Jeremy）不少人都知道模特兒出身的他曾與已故賭王何鴻燊的三房千金何超蓮有過一段情，最近他就就在IG曬出與呂良偉、楊小娟和關之琳聚會的照片，當中更有不少富婆，非富則貴，他更留言：「A great dinnner with 前輩」，在一眾富婆中他顯得特別耀眼。

黃俊豪（Jeremy）成功混入富婆圈。（IG/@jeremixmatch）

曾被封「翻版金城武」的Jeremy十五歲便赴外國升學，在海外生活了近十年後回港跟父母在中半山區同住，後來在同區租了一個私人屋苑單位，自己搬出來住。他於2012年開始做Model，曾為多個品牌拍廣告，曾與何超蓮拍拖的他後來據說因為Jeremy太想曝光，經常跟記者通話說關於他們兩個人的事情，加上超蓮的媽媽本來就不喜歡Jeremy，覺得他的底太花，所以一年左右便分手。Jeremy在2018開始踏上演藝路，曾拍攝《非凡三俠》和《我家無難事》而開始為人所認識！

Jeremy唔單止靚仔，更擁有183cm身高：

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而照片中，除了有指現擁5億身家的關之琳和身家超過20億的呂良偉與楊小娟外，更有「國寶級」鋼琴大師劉詩昆的太太有「琵琶公主」之稱的孫穎以及曾是香港女首富，坐擁千億身家的金利豐金融行政總裁朱李月華。