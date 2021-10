「國民初戀」姚焯菲Chantel工作不斷。(IG:@chantelyiu)

《聲夢傳奇》捧紅一班年輕新晉學員,冠軍炎明熹已率先跑出推出個人首支單曲,而「國民初戀」姚焯菲亦工作不斷。但只有15歲的Chantel未有放棄學業,這天在IG分享了自己的畫作,大呻自己要重做功課。

Chantel姚焯菲就讀位於荔枝角的宣道國際學校,有「平民國際學校」之稱,2019-20年度學費由預備班113,400元至第12班180,100元不等。(IG:@chantelyiu)

Chantel就讀位於荔枝角的宣道國際學校,有「平民國際學校」之稱,同於該校就讀七至十年級的還有陳慧琳的兒子「蝦餃仔」及郭晉安及歐倩怡大仔,2019-20年度學費由預備班113,400元至第12班180,100元不等。Chantel曾表示與父母協商過,不會因娛藝工作影響學業,她這天上載一張畫作,以素描方式畫出名牌香水,寫上「I don’t want to fail my first art project」,原來老師覺得Chantel不夠好,故此晚上九時仍在趕工做功課。

