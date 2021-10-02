我要做業主2│楊卓娜月入6000逼楊怡夾錢買樓　持貨至今勁賺500萬

由胡諾言、Patrick Sir和李旻芳主持的新節目《我要做業主 2》，最新一集就請來楊卓娜分享姊妹齊心實現買樓夢的經驗，楊卓娜透露自細同家人租屋住，早已萌生買樓，入行之後她便與妹妹楊茜堯（前名：楊怡）都咬緊牙關，買入將軍澳中心單位，每月都要拿收入的 2/3 來供樓，雖然辛苦，但她認為堅持買樓最正確的確定。



楊卓娜真係獨具慧眼！（電視截圖）

楊卓娜與妹妹楊茜堯在2002年以約200萬賺入一個700呎單位：「媽咪住沙田，嗰時未有咁方便嘅交通，所以要搵個地方定居，就同媽媽借咗少少錢，嗰時畀5%首期就OK，200幾萬700幾呎。（嗰陣時都係新城鎮，都算獨具慧眼？）又唔可以咁講，純粹工作需要。（阿怡當時咩反應？）唔好呀唔好呀，我要好多錢買衫，我要錢去應酬……（你而家爆佢啲嘢？）唔係，大家都冇所謂，其實當時同阿媽都計清楚，我知我嚟緊要點洗，之後阿妹就同我講，你傾過你點洗，你有冇計過我點洗呀？其實我都幫佢計過，10年之後就會好開心，佢都有聽，因為我同阿媽一齊去說服佢。之後，我哋就老笠佢，呢頭睇完轉頭就買咗，佢就話你哋去買棵菜呀？」

兩姊妹感情好好，齊齊做包租婆！（VCG）

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楊卓娜更稱初入行月薪只有6000元，所以在買樓之前都有諗過度過，她更稱當時要慳住洗：「我放棄咗好多同朋友出街去飲嘢食嘢，你知呢行幾多應酬，百幾二百蚊對我嚟講已經好好用。大家要有個共識，一齊去渡過艱難嘅時期，入咗行十幾年，我冇去過一次旅行。」目前她們的單位持貨至今已升值500多萬，市值700多萬，楊卓娜更透露楊茜堯不想賣出去，所以正在收租。

兩姊妹都嫁得好好！（IG/@lovetaviayeung）

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