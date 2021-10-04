周星馳傳因片酬與李修賢反目多年　細龜黃一山：好多人話勢成水火

周星馳今時今日在影壇已達神級地位，但想當年在電視台亦曾屈屈不得志，直至遇上伯樂李修賢簽下十部片約，首齣合作的電影《霹靂先鋒》令星爺一舉成名獲得第25屆台灣金馬獎最佳男配角，可惜之後二人傳不和反目，一直不相往還。細龜黃一山拍片解說二人反目原因。

周星馳憑《霹靂先鋒》奪得第25屆台灣金馬獎最佳男配角。（《霹靂先鋒》劇照）

細龜黃一山近年不時拍片分享娛樂圈大小事，他提到星爺擁有喜劇之王的地位不得不提一位伯樂：「1988年有部電影叫《捕風漢子》，男主角係萬梓良，女主角就係李美鳳，星爺喺入面飾演一個角色，但好遺憾部戲唔係好賣座，星爺嘅第一部電影唔賣座，當然會意志消沉，但就喺呢個時候遇到佢嘅伯樂，就係修哥李修賢，佢認得星爺做兒童節目係另類（風格），不如搵佢就簽10部戲，第一部就做《霹靂先鋒》。」

周星馳因《霹靂先鋒》而星運大開。(電影截圖)

有指當年星爺片酬不高，但《霹靂先鋒》的戲分不少故決意簽約，星運亦開始大開：「直到1990年的《賭聖》，創下電影票房紀錄，從此奠定地位。但佢簽咗修哥10部片約，又點解可以拍到《賭聖》？話說係外借星爺畀劉鎮偉去拍。見電影咁賣座，於是修哥自己都開戲，拍咗《龍的傳人》同《情聖》，但好遺憾兩部戲都唔係好賣座，修哥就覺得點解人哋拍就賣座，佢拍就冇咁賣座呢？就喺呢個時候，永盛老闆向華勝同向華強想搵星爺拍戲，修哥決定賣晒片約畀永盛，反正賺番中間價，呢個中間價都幾多，賺番個錢就算。星爺就係咁拍咗一系列《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》呢啲經典電影，奠定佢嘅地位。」

除了片酬問題，有指李修賢曾經在片場，因為周星馳的演技太誇張，過了火位，直罵他不懂演戲：「做咩要似隻狗咁賣力？」，有指星爺對此對白耿耿於懷，隨後在《西遊記之仙履奇緣》，親自講出來，形容自己行路似隻狗。

細龜黃一山拍片剖析周星馳與李修賢關係。（影片截圖）

細龜坦言二人都是互惠關係，關係亦未如外界所講跌至冰點：「當然有人會話星爺係一個最後會發光嘅石頭，就算1992年、1993年拍唔到《逃學威龍》等電影，到最後都會發光發熱。大家冇諗到一樣嘢，到咗1995年，因為盜版關係，香港電影進入低谷，當時無論拍咩電影，都會畀盜版搞到票房好差，若果星爺錯過咗1991年至1995年嘅黃金時間，佢嘅成就肯定受到限制。可以講星爺係幫咗李修賢賺咗好多錢，而李修賢亦奠定咗佢嘅地位。當然亦有好多人話佢哋唔啱，好似勢成水火，呢啲係外人睇法，我嘅聽聞係星爺一直都好感恩修哥，而修哥亦一直好讚賞星爺，話佢嘅演技係另類、別創一格，前無古人亦後無來者，所以大家唔好成日懷疑佢哋兩個有心病。」事實上2002年星爺憑《少林足球》贏得香港電影金像獎最佳男主角時，在台上逐一多謝演藝生涯上遇過的恩師時有講到「李修賢先生，畀我演出第一個大銀幕電影。」証明二人關係未如外界所講惡劣。