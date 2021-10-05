TVB重槌飲食綜藝搵Do姐做主持　開拍《男神廚房》係咪複製經典？

電視大戰交手戰場正在蔓延，無綫在曾志偉及王祖藍回巢後，近半年積極在綜藝節目方面下工夫，之前祖藍透露未來會與內地綜藝合作，之後即傳出內地芒果TV將與TVB合作舉辦「超S級港樂歌唱競演節目」，據指節目會是《我是歌手》原班人馬製作。原來除了音樂競技類之外，TVB亦有打算在拿手的煮食節目着手，更邀請到殿堂級人馬主持。

芒果TV將與TVB合作，舉辦「超S級港樂歌唱競演節目」。（網絡圖片）

據知TVB打算開拍新飲食綜藝《男神廚房》，節目名與TVB經典《美女廚房》似足九成。《美女廚房》2006年首播由鄭中基、方力申及梁漢文主持，節目叫好3年後添食拍第二季，當時除了有女助手「粥粉麵飯」，又有美少女廚神參賽。至2018年換上蕭正楠、林盛斌及張振朗主持，但觀眾口味已改變，口碑大不如前。

點擊睇當年美少女廚神：

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今次TVB認真對待新節目，消息指會由鄭裕玲（DoDo姐）主持，DoDo姐叫座力無容置疑，三度贏得萬千星輝頒獎典禮最佳節目主持 （2005年《百法百眾》、2016年《Do姐有問題》、2017年《Do姐再Shopping》）。不過《男神廚房》節目方向就值得商榷，如果節目只是與內地合作的換皮版《美女廚房》，搵中港兩地男神鬥煮劣/美食，志向未免太低，加上內地曾推出「惜食令」及出文批評粉絲跟風盲從，椋名凜式喇沙米線食到現場觀眾入ICU等經典場面已不復見。

鄭裕玲憑《Do姐有問題》拿過最佳節目主持。（資料圖片）

比較有可能的參考節目是湖南衛視的《中餐廳》系列，藝人分組在指定日子內經營餐廳或接下不同任務。飲食類節目還有另一好處，可配合現時晚上《特賣場》系列節目做產品宣傳，善用明星效應賣貨相得益彰。

重溫地獄級美女廚房劣食：

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