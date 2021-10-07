MIRROR成員遭內地網民攻擊顏值低：根本看不出來哪個是明星的程度

本地超強人氣男團MIRROR紅到連內地網民都開始關注，有微博帖文post了MIRROR 12子的團隊照，並以「香港目前爆火的男子组合」來形容他們並作介紹，及寫上「為什麼成員顏值都是我get不到的！」直接質疑MIRROR成員的靚仔樣。而一班內地網民看過這張MIRROR成員看似未準備好就拍下的照片後，紛紛留言攻擊MIRROR成員顏值低，說：「怎麼能這麼醜 根本看不出來哪個是明星的程度」、「像一群00年代的洗髮郎」、「當愛豆（Idol）門檻這麼低嗎」、「這輪廓崎嶇的程度」、「他們的顏值 是走在路上我都不會多看一眼的程度」、「這個顏值？？？真的是愛豆嗎 為什麼那麼火 我不理解」、「其實還好不是嗎？内地的男團不也這個水平......」及「現在的港男含醜量好高」等等。

男團MIRROR近月在香港爆紅。（資料圖片）

雖然有不少內地網民狂踩MIRROR，不過亦有網民是因為ViuTV劇《大叔的愛》而被圈粉，大讚「教主」Anson Lo是團隊裡面的「TOP」，亦有網民對他們表示支持和欣賞，留言為他們打氣加油。而一班香港網民當然非常之不認同內地網民的說法，指兩地的審美眼光不一樣，甚至直指內地男團的質素差，有網民就笑言：「人地品味係的士陳同蛇精男」。

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