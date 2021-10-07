57歲盧覓雪自覺樣靚身材正　稱減肥後三圍數字極驕人

盧覓雪將在11月舉行棟篤笑。

盧覓雪為網上平台擔任嘉賓，期間她透露正為11月舉行嘅棟篤笑備戰，隨即遭主持人林柏希（William）笑攞苦嚟辛，盧覓雪就話做人要跳出舒適圈先得，「當你enjoy一個工作，你係唔會覺得辛苦！當然棟篤笑我係完全未做過㗎，我依家都知道係攞苦嚟辛嘅，但係如果作為一個藝人，你係要嘗試一啲唔同嘅嘢，人唔可以永遠都喺自己個comfort zone！」

盧覓雪以「蒼白」形容自己嘅愛情。(資料圖片)

問佢覺得自己有咩最吸引人，雪雪就搞笑咁講，「梗係靚女㗎啦，同埋身材啦！靚女自然贏咗一半。」雪雪雖然自覺靚女，但57歲嘅佢愛情至今依然單身：「我真係蒼白，啲人成日問親我，唉，乏善足陳都唔好意思講，真係有咩好講！」隨後更自爆人生第一個單戀對象，竟然係一個外貌好似阿Lam林子祥嘅大哥哥，「一個我家姐啲朋友個朋友嗰類啦，大哥哥，嗰個大哥哥其實簡單啲形容呢，就係好似阿Lam咁嘅樣，林子祥咁㗎！」

現正單身嘅雪雪，錯過結婚生兒育女時機有冇遺憾？佢話：「冇得後悔㗎，呢個世界冇如果㗎！依家我兩隻貓，不知幾咁可愛，我都做緊阿媽㗎！」」林柏希問雪雪有冇同圈中人拍過拖，同埋有冇任何公眾人物係性幻想對象？雪雪話：「冇啦啦點會有，你要記住，梁朝偉會唔會追我吖？」

除咗愛情之外，雪雪嘅三圍數字亦首次喺節目中公開，她說：「我真係唔係好掌握我自己三圍數字，cup數我記得嘅，因為我瘦咗之後，依家係C級啫！我依家都唔係好sure 36定38（上圍）咁啦，腰呀，我諗32咁上下啦，籮柚應該40！」

同場加映：張玉珊被爆擁3億身家 耍手稱無意復出：唔係自己專長！