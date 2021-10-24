蘇小小挑戰樂宜做「DJ女神」　小背心捽碟好清涼：玩到熱咪除褸囉

蘇小小（Zoe So）因拍攝ViuTV《海陸勁技場》而為觀眾所熟悉，驕人身形配上小背心，投入地玩水的畫面實在震撼，令人難忘！《海陸勁技場》演出前，她其實就已是網上有名的KOL以及紋身師，IG上有近30萬粉絲，比起不少藝人更受歡迎。



蘇小小（Zoe So）因拍攝ViuTV《海陸勁技場》而為觀眾所熟悉。（ViuTV截圖）

除了幕前工作，蘇小小更籍着人氣進軍夜店的DJ打碟界，挑戰樂宜（Lokyii）的「女神」地位。她接受《香港01》訪問時說：「我不嬲都有做其他工作，自己本身比較怕悶，所以都會試唔同工作，上吓節目、接廣告，只要係好玩，有興趣嘅都會做。我最鍾意每日都有唔同嘅挑戰！」

蘇小小（Zoe So）捽碟。（資料圖片）

她續說：「而家學咗打碟都有成年，終於都可以正式上場。第一次落場有少少手震。因為平時練習都無咁多人。落場環境唔同。要留意客人鍾意咩類型既音樂。同練習好大分別。好緊張呀。」

去完尖沙咀再去中環客串打碟。（資料圖片）

蘇小小（Zoe）打碟當晚現場幾乎是全場爆滿，氣氛好之餘還十分熱鬧。蘇小小在等待上場時，還有兩位粉絲向她要求合照。「我可唔可以同妳影張相？我特登嚟捧場！喺IG見到你出post就即刻同朋友一齊嚟。」她指兩位粉絲如此說道。

蘇小小不時都會落場打碟。（資料圖片）

到夜店打一場收費多少？她表示價錢是秘密，不過就相當滿意：「可以賺錢又實習，冇問題啦。」場地對她的衣着有沒有要求？她回答：「冇咩要求，天氣熱就背心，凍就着多啲，玩到熱咪除褸囉，同普通人一樣，唔通pool side party着樽頸咩。」

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