十位藝人擁多個牌照　「御用爛仔」郭卓樺考獲八級鋼琴揸埋貨櫃車

撰文：黃欣華
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在外界看來明星總是光鮮亮麗、衣食無憂。但其實做藝人收入極之不穩定，不少人都會未雨綢繆考取各種牌照，待生活拮据時都能夠有一技之長繼續謀生，甚至有藝人甚至從中找到興趣，發展副業！

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