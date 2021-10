「寒流女」Annabelle今年情人節接受報章街訪時,因身材出眾而廣受關注,而成功彈起的她亦好識Keep住人氣,不時在社交網站曬性感靚相。她今日(9/10)便趁住八號風球懸掛,於IG首度公開水着照,大騷完美身段,明顯將福利加碼!她在帖文中寫道:「Missing those sunny days. I need some beach therapy. Also young coconut.(掛住陽光充沛嘅日子,我需要沙灘療法,同埋椰青)」,註明相片攝於上月30日的她,亦有提醒網民颱風襲港,「#掛住海邊都唔好去住啊」。

