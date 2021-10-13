37歲高鈞賢傳為富女友回流香港　戀億萬千金吳玥彤曾參選港姐亞姐

高鈞賢2014年北上發展。（受訪者提供）

2005 年第一屆香港先生選舉冠軍，由當年只有21歲的高鈞賢（Matthew）奪得，加入TVB後卻未有太大發展，及後北上找尋機會，去年回流香港並跟邵氏簽 5 年經理人合約，有指原來是為了與億萬千金富女友維繫感情，女方更曾參選港姐及亞姐，與高鈞賢外形相當合襯﹗就此高鈞賢接受《香港01》訪問親自回應。

2005 年第一屆香港先生選舉冠軍，由當年只有21歲的高鈞賢（Matthew）奪得。（資料圖片）

37歲的高鈞賢正在港拍攝《廉政狙擊》，回流香港亦更多時間與女友增進感情。日前高鈞賢被傳媒影到與「億萬千金」吳玥彤在銅鑼灣撐枱腳。據知兩人上年透過朋友介紹認識，傳高鈞賢上年回港後曾跟吳玥彤短暫拍拖一個月，及後因回內地工作聚少離多而分手。

有指高鈞賢回流香港發展，是為了富女友吳玥彤。（IG：@cayley.nyt）

現年25歲的吳玥彤擁有碩士銜頭，2019年曾先後參選過港姐及亞姐，當年更以35E 姣好身材成為焦點最終亞姐5強止步未能當選。及後返英國完成另一碩士學位。有指吳玥彤家住富豪地區淺水灣逾億元的獨立屋，父母在內地經商，絕對是城中的「億萬千金」。她的IG盡是玩樂照片，生活極為富泰，坐遊艇出海、High Tea，更有大量不同款式名牌手袋。而且吳玥彤IG中，見到高鈞賢連續兩年為她慶生，女方更翹實男方合照，關係匪淺。

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高鈞賢接受《香港01》訪問時表示：「We are friends only，專心工作拍完《法證先鋒》之後回內地，簽咗邵氏有啱嘅香港劇集會返來拍。所以我之前北京地方而家搬咗去廣州，廣州個屋企都吉咗好耐了。今次返嚟都係因為隻狗老，所以想返嚟香港多啲但他今年五月走了……但都好這一年拍了四套劇，《廉政狙擊》、《法證先鋒》、《白色強人2》，《黑金風暴》。（37歲啦除咗衝事業會唔會諗下感情事？）都會諗嘅，總之今次唔係真，我喜歡搭地鐵﹗希望能找一個啱既陪我搭地鐵既女神。」