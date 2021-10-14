RubberBand阿正老婆尚羚激似邱淑貞　選美冠軍出身生B前後都超Fit

樂隊RubberBand結他手阿正（馮庭正）留着一把長髮，浪子Band仔形象深入民心，不過他一早已經拉埋天窗做人夫，2016年便迎娶了選美出身的尚羚（Sherine）。日前，尚羚在IG貼出一張與老公阿正的合照，相中的她竟然與已經淡出娛樂圈的邱淑貞完美撞樣，乍看還以為是邱淑貞與阿正合照！

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尚羚原名黃淑玲，擁有175cm的高䠷身形，1998年參選馬來西亞環球小姐並奪得冠軍，2004年來港出戰亞洲小姐競選時亦贏得「最上鏡小姐獎」和「最完美肌膚獎」，而後來她返回馬來西亞幫家人打理餐廳生意。2007年，尚羚再次回流香港做模特兒兼歌手，5年後更與阿正撻着，拍拖期間曾自資20萬炮製四首歌曲，其中一首便是與阿正攜手創作的《It's You》。尚羚與阿正現時育有一女「豆豆」。

尚羚參選亞姐時已經相當高質：

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尚羚是阿正的第二任妻子，早前已婚的他，與前妻育有一子一女，有報道便曾指出阿正仍然非常照顧前妻和對方所生的子女。順帶一提，阿正出身富貴，家族靠製造雞毛掃起家，及後投資物業有道發跡，父親是身家過億的大業主兼建築師馮熾均，兄長則是曾參與龔如心爭產案的資深大律師馮庭碩。