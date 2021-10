蔡宛珊性感自拍照惹無限想像震撼視覺　Bob爆笑留言：睇到有幻覺

中印混血藝人蔡宛珊(Sarika)擁有Fit爆身材,且不時會於IG以及FB分享她的性感靚相,大派福利。今日她又post了她坐在床上,由高炒角度拍攝的Selfie靚相,並留言表示:「Logic will take you from A to B. Imagination will take you anywhere “Albert Einstein” 」引用了亞伯. 愛因斯坦的名句「邏輯能讓你從A 到B;想像力能帶你去任何地方」,好有深意。雖然她沒有透露是基於什麼引發她引用到這句說話,但她所post的照片卻正正就為一眾網民帶來無限的想像。

蔡宛珊曾經同周星馳一齊拍生力啤廣告,亦拍過黎明同許志安嘅MV。(Instagram/@sarikachoy)

相中的Sarika身穿露腰小背心配三角褲,感覺性感,她盤坐在床上,看似沒有什麼特別,但她的一隻腳踭剛好擺放在小腹下,即時令人產生了幻覺,她的老闆林盛斌(阿Bob)就留言表示:「唔知點解,呢張相睇到有幻覺,你個腳踭好似…..」附加3個笑到喊的emoji,網民反應熱烈,紛紛留言回應阿Bob表示:「腳踭好似你個頭」、「我都係睇到」、「希望係幻覺」、「你諗多咗」、「腳踭位的確有錯覺,不甚雅觀」、「有趣的神秘點」、「個個都錯重點...我都係」,相當搞笑。

阿Bob以及網民的留言。(蔡宛珊fb截圖)

點擊睇Sarika令人充滿幻想的最新selfie靚相,以及她的IG性感照: