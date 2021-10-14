邵傳勇繼女係內地娛圈小花樣子甜美　演出機會不斷有樣有演技

現年53歲的邵傳勇自從在2007年離開無綫（TVB）後，轉往內地發展，近年定居上海的他甚少與香港觀眾見面。他曾跟黎芷珊拍拖，後來不幸遇上車禍，獲芷珊悉心照料，但到2000年，二人正式分手，之後邵傳勇便與內地女生結婚。而他的繼女溫茉言原來是內地娛樂圈的小花，畢業於上海戲劇學院表演系，青春無敵且樣子甜美。溫茉言於2019年演出內地青春網劇《原來時光都記得》，去年又參演賈樟柯監製的電影《一刀天堂》，早前更與劇集《偶然闖入的世界》中擔演女主角，更一人分飾4角，演技大有發揮，最近她就拍完了新劇《私奔的外婆》，演出機會不斷。她的微博目前有近210萬粉絲，甚有人氣。邵傳勇也很愛錫繼女，視如己出，日前溫茉言於社交平台曬青春照片，他亦轉發留言：「清純無敵！」

邵傳勇同太太屠焱一起跳舞，兩公婆看起來狀態都不錯！（影片截圖）

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在80年代入行的邵傳勇曾參演過不少劇集，當中他在《陀槍師姐》系列飾演歐志強（花灑），正氣形象深受觀眾喜愛。而他在劇集《金裝四大才子》中就飾演華府家丁張慈，與男主角張家輝有不少對手戲，搞笑演出令人留下深刻印象。

雖然邵傳勇入行以來多數都是飾演配角，但其實他曾為大戶人家之子，太公是上海著名的裁縫師，上海第一棉紗廠曾由他們家族所擁有，邵傳勇的婆婆為30、40年代著名電影明星顧蘭君，可惜後來家道中落，由於爸爸無法繼續支付昂貴的學費，當時在英國讀書的邵傳勇被迫回流返港，並展開其演藝生涯。邵傳勇與邵逸夫為同一家族、同一太公，但不同房，雖然兩人是親戚關係，但邵傳勇在TVB發展多年從沒要求邵逸夫幫忙，而他多年來都默默耕耘，演好每一個角色。

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邵傳勇在約滿TVB後，將工作重心轉移到上海，除了投資開影視公司之外，他更涉足飲食界，與好友呂頌賢一起開素食火鍋店，今年更開設了私房菜餐廳。而在感情方面，邵傳勇曾與黎芷珊拍拖，1998年他遇上嚴重車禍後險些變植物人，當時黎芷珊悉心照顧，幸好邵傳勇亦逐漸康復，可惜兩人最終在2000年分手收場。而邵傳勇轉往內地發展後認識了有「上海童姥」之稱的屠焱，雖然屠焱曾有過一段婚姻，還有一個女兒，但他就完全不介意，兩人在2012年結婚，人前人後都十分恩愛，邵傳勇亦對繼女視如己出，一家人非常幸福！

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