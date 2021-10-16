MIRROR六子12月演唱會換飛門檻極高　入後台索價最少20萬

MIRROR六子姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、AK （江𤒹生）和Jer（柳應廷）將於12月舉行演唱會《Music on the Road》，由於門票不作公開發售，再加上六子的極高人氣，要入場看這次的演唱會簡直是不可能的任務。主辦單位今日（15日）在社交平台公開三個換飛方法，其中一個更可以入後台與六子合照，不過入場門檻極高瞬間惹來一眾「鏡粉」的不滿。



MIRROR六子姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian（陳卓賢）、AK （江𤒹生）和Jer（柳應廷）將於12月舉行演唱會《Music on the Road》。（資料圖片）

主辦單位The Club在官方Facebook公開三個抽獎以及換領門票的方法，第一個是在指定期間內於Club Shopping消費現金淨額每滿HK$100就可以得到一次抽獎機會，得奬者就可以獲得入場和綵排門票以及限量海報各2️張，獎品共50份。這個方法入場門檻合理，不過得獎機會被認定為「冇可能」。

第二個換飛方法的獎品非常吸引，不單只可以兌換入場門票以及限量海報，更能入後台與MIRROR六子合照，千載難逢的機會同樣價值不菲。換領獎品的方法是在指定期間內，憑100,000 Club積分就可以兌換入場以及後台合照的門票，這個方法卻瞬間惹來一眾「鏡粉」的不滿。全因要獲取1Club積分先要消費$10，100,000 Club積分即代表要消費100萬。而在合作夥伴消費則可以較低的$2消費換取1Club積分，即代表入場門檻最少都要20萬元，無論是20萬又或是100萬，對很多仍是學生、甚至是普羅大眾的「鏡粉」來說絕對是天文數字，不少網民隨即留言直指：「想睇個演唱會都咁難」、「十萬分點儲到呀？」

點撃睇下換飛方法：

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