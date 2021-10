明天(16日)是MIRROR成員江𤒹生(AK)的29歲生日,他在社交平台貼出多張型爆照片先預祝自己生日快樂,同時宣布推出自家服裝品牌。AK興奮高呼正式成為江老闆:「Happy Birthday to me, Happy Birthday to KYUBI。今年我終於完成宏願之一,親手育成一個自家品牌誕生,正式成為江!老!闆!」



明天(16日)是MIRROR成員江𤒹生(AK)的29歲生日,他在社交平台貼出多張型爆照片先預祝自己生日快樂,同時宣布推出自家服裝品牌。(IG/ @_kisang_)

他解釋品牌名稱「KYUBI」意指九尾:「是日本最可愛神獸,象徵圓夢及保護。祝願支持KYUBI的您,保持初心,堅守夢想,型住努力,潮住成功。」AK推出的產品以黑白為主,由T-shirt、帽以至毛巾和雨傘都有,非常多元化。圈中好友包括陳健安,「鄧謝配」謝影雪和鄧俊文,謝安琪等均有留言恭喜AK成為老闆:「Happy Birthday江老闆!」

