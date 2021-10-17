陳慧儀開Live教浸漂白水改善嚴重濕疹　「好安樂咁公開畀大家聽」

現年54歲的落選港姐陳慧儀，在1994年與電影導演陳嘉上結婚後，曾一度息影。二人離婚後，她恢復幕前演出，並轉型成財經評論員，考取證券經紀牌，於商業電台及無綫電視主持多個電台及電視財經節目。一向熱衷養生的她，近年不時都會分享保健養生的自然療法，日前她與趙汝威博士開Live分享健康資訊時，就惹起不少熱議。

陳慧儀（左一）近年轉行賣超級食品。（Facebook照片）

陳嘉上2019再婚，與年輕30年的內地女星夏沫僑雙喜臨門。

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在直播中，他們就談到轉季時節大家最關注的濕疹問題，當中陳慧儀就感激博士的建議，她指身邊多個患有濕疹的朋友，試過博士的方法之後，情況改善了很多，但她就強調博士並不是醫生，不能為大家醫病，純粹是分享。

而博士所建議的方法非常簡單，適合於嚴重濕疹人士，首先準備一個浴缸的溫水，加入一湯匙的漂白水，漂白水要無添加，要用上最純正的漂白水，再加上800克瀉鹽（Epsom Salt），然後用溫水浸泡20至25分鐘，浸完就可以起身，用毛巾清潔，抹身即可。陳慧儀更稱此方法兩、三年前已想分享，但怕被人罵：「無啦啦浸漂白水嚇死人咩，係咪當佢傻呀？點知而家嘅皮膚科醫生都有叫病人浸漂白水囉，所以我就好安樂咁可以公開畀大家聽。」

陳慧儀稱兩、三年前已經曾想分享這個方法。（影片截圖）

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趙博士解釋由於濕疹人士最忌遇到金黃葡萄球菌，導致皮膚出現一連串發炎反應，所以漂白水主要作用是清走皮膚上的金黃葡萄球菌，瀉鹽的作用是鬆化皮膚組織，可紓緩神經線。他補充指嚴重濕疹患者在用這個方法之前，盡量將舊的衣物、毛巾床單都棄置，換上全新的，因擔心洗衣機也洗不走的金黃葡萄球菌會殘留在衣物、毛巾或床單上，影響效果。