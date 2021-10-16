馬德鐘難忘《衝上雲霄》吳鎮宇專業　激讚陳慧珊：當時緋聞滿天飛

馬德鐘最近與兒子一齊演出電視劇《我家無難事》而成為一時熱話。他日前接受《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，細訴在影視圈多年，曾共事的明星不計其數，入行28年，之前當過警察及要員保護組（ G4），最難忘是負責保護戴安娜皇妃和查理斯王子。他直言1993年入娛樂圈時的目標是當男主角：「可惜剛入行已經冇得做小鮮肉，喺劇集《創世紀》已經做大佬（角色）。而家嘅《我家無難事》我依然係一舊臘肉，只係肥膩咗少少……」

馬德鐘最近與兒子一齊演出電視劇。（IG圖片）

令馬德鐘最為人熟悉，也是他最難忘的電視劇要算2003年的《衝上雲霄》了。他形容當年參與拍攝時像夢似的，大製作、劇本好，也涉足很多地方；而他亦不再只飾演壞人、同性戀者、舞男等角色。馬德鐘不忘讚揚劇中演員非常專業：「吳鎮宇好勁，佢唔喺為咗自己（喺戲入面）好睇，（睇事物）好宏觀、唔自私，係一個好前輩。嗰段期間，佢時時問我有關我初戀嘅感覺……原來，佢其實係為咗豐富自己嘅角色搵靈感，用心同投入嘅程度令我非常敬佩！」劇中女主角之一陳慧珊，在馬德鐘眼中好紅但沒有架子，還會提點他。他慶幸自己常常遇到好人 。對於兩人曾因拍劇而傳緋聞，他這樣說：「當時緋聞滿天飛，無辦法，嗰陣咁嘅年紀、咁嘅合作、咁嘅感情線、大家睇得投入，有啲咁樣情況出現唔出奇。我而家年紀大咗，咁咪少咗囉，而家等啲年輕演員去講吓啦，哈哈！」

令馬德鐘最為人熟悉，也是他最難忘的電視劇要算 2003年的《衝上雲霄》。（IG：@joema_tak_chung）

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談到家庭，馬德鐘太太是位哲學博士，也是學霸。兩人如何相處？「我哋結婚28年，相處得好好。佢係一個好堅持嘅人，做事一定要做到 200分，好投入，我比較輕鬆，佢可以 15個鐘頭做一件事，我唔得，我要飲吓咖啡，聽吓音樂，咁先至會有靈感……我哋點樣相處？一齊做運動、一齊去超市、一齊食素、生活情趣唔使刻意去做。其實我地一 直同步，佢行佢嘅路，我行我嘅，一齊向前行，兩人未必要做同一樣嘢。而家我已經超過 50歲，所謂 50知天命，我學識『物來則應、事過不留』，過去咗不用留戀，新嘅事物順應去做已經足夠！」