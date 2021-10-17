007生死交戰｜丹尼爾基克熱愛去「基吧」：度過了一個愉快的晚上

出演《007生死交戰》的丹尼爾基克（Daniel Craig）可說是新一代的萬人迷，事業、愛情兩得意還育有三名子女，簡直就是成功人士的典範。在《007生死交戰》上映之時，有不少傳聞相繼被挖出，其中一件就是他早年被人被拍得在同性戀酒吧徘徊後，傳出他是同性戀的疑雲。



Daniel Craig受Bruce Bozzi邀請上電台受訪。（IG@Bruce Bozzi）

近日這位「男神」受邀到「Lunch With Bruce podcast」，一個外國著名的電台節目時，又再談及此事，不過他在訪問中對於去同性戀酒吧直認不諱，說：「由我懂事開始，我一直都是去同性戀酒吧的。原因之一，是因為我從來都不會在同性戀酒吧打架或者被牽涉別入的打架之中。就好似...我想回避這些打鬥，而且我也經常會這樣做，同時也做到了。」

丹尼爾基克真係好型。（劇照）

除了「不想牽涉打架之中」這個原因外，丹尼爾基克也表示還有一個吸引他去同性戀酒吧的原因。他說：「那裡（同性戀酒吧）是一個好地方，因為所有人都很放鬆，是所有人。你不需要明確地表明自己的性取向。那裡真的是一個十分安全的地方。」他解釋：「還有，我可以在那裡認識到很多女性，當然也因為那裡有很多女性，這也是有點別有用心。」

Rachel Weisz是「鐵金剛」丹尼爾格力的太太，除了是出名的大美人，於2006年憑《無國界追兇》奪最佳女配角。（Getty Images）

2010年丹尼爾基克被拍得與節目主持人Bruce Bozzi一起去位於威尼斯海灘的同性戀酒吧 Roosterfish，丹尼爾基克其後也只是輕輕說了句：「No Big Deal（沒什麼大不了）。」丹尼爾基克在節目中說：「你知道嗎？我們好像是被抓了個正著，但我們並沒有做過任何XX的錯事吧。」他與Bruce Bozzi說：「當晚我們度過了一個愉快的晚上，我記得和你說過遇到我妻子後，生活有多大的轉變，然後我們還飲醉了，就好像是...我們去玩吧！我根本不理會其他事情，因為我們是在威尼斯。」看來當晚丹尼爾基克與Bruce Bozzi真是玩得很開心。

丹尼爾基克出演《007生死交戰》。（Getty Images）