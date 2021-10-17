喬家的兒女︱藉喬家兄弟姊妹成長經歷　見證改革開放30年人民生活

內地劇不是一味的只得古裝劇好看，溫情倫理題材，一樣可令觀眾感受至深，看得投入，電視劇《喬家的兒女》將在港台電視31「國劇830」時段播出，該劇在內地播出時曾掀起連番話題，故事背景是中國70年代尾之後30年的社會變遷，藉喬氏一家的遭遇及生活點滴，見證國家改革開放，亦因為劇中喬家悲情人設，製造出幕幕高潮，令劇集甚具可觀性。

電視劇《喬家的兒女》，藉喬氏一家見證改革開放30年。（相片由香港電台提供）

電視劇《喬家的兒女》以70年代末，之後30年社會發展變遷為背景，故事講述喬家的五個孩子，一成（白宇飾）、二強（張晚意飾）、三麗（毛曉彤飾）、四美（宋祖兒飾）、七七（周翊然飾），在艱苦的歲月中彼此扶持，相依為命。該劇所以能掀起熱潮，角色人設確是功不可沒，喬家父親喬祖望，為人好賭自私，對妻子家庭疏忽照顧，直至妻子誕下小兒子七七難產而死，照顧弟妹家庭重任落在大哥，白宇飾演的一成身上，令他養成面對任何事也硬拱的性格，也造就他之後的悲慘命運。

白宇飾演喬一成，性格善良剛毅，擔起了長兄如父的角色。（相片由香港電台提供）

喬氏一家角色性格：

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劇情發展是之後喬家五個小孩長大成人，卻不時受到自私老父連累，而一成雖然考上師範大學，出來社會工作後改善了一家人的生活，但兄弟姊妹各自遇上工作、感情、婚姻上的挫折，亦藉著喬家的生活變遷，見證國家改革開放30年的人民生活，不是一味的說教式情節，讓觀眾看得甚為肉緊投入，在晚上黃金時段多了一個煲劇的選擇。

內地劇《喬家的兒女》於港台電視31「國劇830」時段播出。（相片由香港電台提供）

播映日期：10月24日起，逢星期一至日晚上8時30分於港台電視31「國劇830」時段播出；港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen同步播出並提供節目重溫