冰島潮什麼｜梁芷珮疫情下開旅行社　與老公帶團歐遊：冇諗過回本

Christy與老公邊拍拖邊工作，疫情下更成立旅行社，希望可以當做長久的職業。(梁芷珮ig)

39歲的梁芷珮（Christy）近年憑主持《潮什麼》系列成功打出名堂，兩年前開始與旅行社合作，以「玩家」身份與fans齊齊到意大利、希臘、冰島等地，Christy當時雖然眼見反應不錯，但由於自己經常要出埠拍攝，所以一直未有認真細想經營旅行社，直到近年因疫情停飛，反而令她與老公決心投資6位數成立旅行社「Hipster Tour」。

2019年第一次隨團出發，介紹在節目中去過的景點，Christy表示當時甚為緊張，因為怕冇咩人。「但反應非常好，全部都係我嘅followers，節目中每一個景點、餐廳老闆佢哋都記得晒。」(ig圖片）

Christy接受《香港01》訪問時透露去年7月正式獲取旅行社代理商牌照:「因為疫情關係，所以未出過團，但我hold咗三團冰島、一團希臘，加埋都有45人左右，全部都係我嘅followers，疫情一過就即刻出發。」Christy透露之前回港只需隔離7日時，她曾試水溫式詢問followers會否有興趣報團，結果竟然多達30多人，甚至後來要隔離14日依然有人表示願意報名去冰島。「不過其實隔離14我都唔覺得應該要去，但竟然都有3、4人唔介意，但我都費事，因為自己又已經出發去拍《潮什麼》。」

Christy目前身在克羅地亞拍攝新一輯《潮什麼》。（ig圖片）

Christy表示如果將來成團的話，應該好快可以回本。「但其實冇諗過，因為呢個都係我同老公嘅意願、當係一個長久嘅職業，希望可以傳宗接代比小朋友，冇嘢做可以帶團。其實件事好值得，一來可以拍攝《潮什麼》，二來又可以帶fans去啲景點，雖然暫時未出到團，但都好有信心飛得返之後會做唔停手。」

Christy話打算將旅行社做到傳宗接代。（ig圖片）

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