柳俊江新歡原來係跳高女神楊文蔚經理人　疑已展甜蜜同居生活

無綫前新聞主播柳俊江去年9月涉打妻子雷康怡（Florence）男友人被捕，其後爆出原來他與太太鬧婚變分居。事件爆出後，他刪除與Florence的合照，1並於0月在Facebook發表離婚宣言，默認與太太結束10年婚姻關係。事隔一年，最近他終於走出離婚陰霾，前日（17日）在IG post了一張與新歡的合照。一名長髮女子依偎在他的懷裡，柳俊江狀甚幸福，並用拉丁語留言：「及時行樂」。

柳俊江正與前妻雷康怡去年結束10年情。（柳俊江Instagram圖片）

柳俊江曬合照公開戀情後，這位新歡身份即被起底，雖然她在合照中戴上口罩，不過有眼利的網民就認出她原來是香港女子跳高運動員，跳高女神楊文蔚的經理人Grace Mak。有指Grace是海帆娛樂的經理人，旗下運動員除了楊文蔚，還有空手道運動員鄭子文。據悉，Grace比柳俊江年輕10歲。有網指出，今年7月Grace舉辦生日派對時，柳爺已經以男友身分出席派對為她慶生，換言之雙方最少已經交往3個月。而從兩人不時於IG上分享的家居生活照會發現，從相中看到無論是電視櫃、按摩椅等家具款式均相同，兩人疑似已開展了親密的同居關係。Grace於她的IG靚相中形象予人感覺青春活力，且帶點狂野，與柳俊江前妻的斯文Style相當不同。

柳俊江公開認愛新歡。（柳俊江IG）

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