安眠書店｜女主角Love撞樣姬絲汀史釗活　獲劇迷封為最美殺人狂

Netflix驚慄愛情劇《安眠書店》（YOU）自2018年推出第一季已大受歡迎，劇迷讚在《花邊教主》（Gossip Girl）飾演Dan的Penn Badgley擔任男主角Joe極為適合，就算他為愛殺人肢解仍得女粉絲歡心。第三季終於在10月15日上架，短短數天便登上了全球點播排行榜的第二位，更在爛番茄奪得95%的專業評分。而飾演女主角Love的Victoria Pedretti就人氣急升，Instagram追蹤人數增至160萬，不少觀眾指她樣貌跟姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）有幾分相似！

安眠書店｜殺人狂組織家庭死亡數字倍增 「四人行」挑戰道德底線

26歲Victoria Pedretti在主演《安眠書店》前，分別在靈異劇《陰宅異事》（The Haunting of Hill House）及《陰宅怪事》（The Haunting of Bly Manor）有搶眼的演出。今次在《安》中飾演殺人不眨眼的恐怖控制狂，加上樣子甜美，在劇中不時以小性感造型，獲劇迷封為最美殺人狂。雖然Victoria在幾部劇集都是飾演恐怖角色，但原來現實生活中她非常細膽，亦不敢看鬼片，跟劇中反差極大。

兩個殺人狂組織家庭令劇中死亡數字倍增。（IG/@younetflix）

Victoria接受外國傳媒訪問時透露，會以健康飲食及做運動的方式來保持比例均勻的身材。她強調自己除了少吃糖及碳水化合物，更會戒掉麵包，因長期高碳水飲食會導致胰島素飆升，停止燃燒脂肪。除了攝取足夠水分，Victoria每天早上都會喝一杯蔬果汁，例如檸檬汁、紅蘿蔔汁及番茄汁，既飽肚又高纖，同時達到排毒美顏的效果。至於飲食方面，她選擇小食多餐，這樣可以避免過量進食。另外，除了跑步，Victoria一會每天進行重量訓練、跳舞、瑜伽及普拉提（Pilates）來增肌減脂。

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