節目巡禮2022｜汪明荃低調而雍容華貴　一身裝束件件都有來頭

《無綫節巡禮2022》今晚（22/10）於將軍澳電視城舉行，全台上下藝人到幕後幾乎全體出動迎接這件盛事，尤其是一眾小生花旦，力捧男女星抑或是上位新人也好，位位都盛裝出席，實在是比TVB台慶有過之而無不及。一眾女星之中，李佳芯、朱晨麗、高海寧等都打扮得甚為搶鏡，驟眼睇會覺得汪明荃（汪阿姐）的黑色裙稍為輸蝕，但其實她一身的打扮也十分很來頭，比起女其他女藝人又更為雍容華貴！



汪阿姐低調得嚟又好華麗、典雅！（周倪瑩攝）

汪阿姐接受《香港01》訪問時，應記者要求介紹一身的打扮：「呢套衫係復古嘅Gucci，耳環都係，對鞋就係另一個牌子（MACH & MACH）。」Gucci的耳環飾物和古著衫都不在話下，其實高跟鞋的品牌亦相當特別，雖然是小眾品牌，但源自歐洲且是意大利製作，全新同款一對就要價近一萬三，阿姐果然有taste又跟得上潮流。

阿姐呢啲咪叫有taste囉。（葉志明攝）

眾所周知，汪明荃擁有眾多Gucci產品，可稱是忠實支持者。因應當日盛事，原來這個品牌也特地借了這件古著裙予阿姐，她就：「係呀，佢哋借畀我嘅，耳環就有人送畀我嘅。」阿姐擁有多少件Gucci產品？她回答：「唔記得啦，因為後生嗰時已經開始買，好經典嗰啲袋都會儲埋。」她也表示，每季出新款都會留意，遇到「啱心水」的就會買回家。阿姐有沒有最喜歡的手袋？她想了一想，說：「佢而家又興返，係有條木，bambo嗰個。個袋都差唔多50年囉，都未計麗的，都55年啦，個袋都買咗超過30年，（嗰時）興咪買囉。」

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